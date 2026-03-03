Milletvekili Çalışkan, soru önergesinde bu planın hangi akademik ihtiyaçlara veya stratejik raporlara dayandırıldığını sorguladı. Düzenleme planlanırken üniversite senatoları, öğretim üyeleri ve eğitim sendikalarıyla istişare edilip edilmediğini soran Çalışkan, sürecin şeffaflığı ve kapsamlı bir etki analizi raporunun olup olmadığı konusunda da bilgi talep etti.

YÖK’TEN "KATILIMCI ANLAYIŞ" VE "İSTİŞARE" VURGUSU

Çalışkan’ın sorularına YÖK tarafından verilen yanıtta, sürecin tüm paydaşların görüşlerini içerecek şekilde katılımcı bir anlayışla yürütüldüğü vurgulandı. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başta tüm üniversitelerin eşit temsiline dayanan Üniversitelerarası Kurul ve bu kurul bünyesinde faaliyet gösteren konseyler olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla istişare süreçleri devam etmektedir. Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir.”

GÖZLER GELECEK AÇIKLAMADA

YÖK'ün açıklaması, üniversite eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik teknik ve akademik hazırlıkların sürdüğünü teyit ederken, nihai kararın ne zaman verileceği konusunda ise "olgunluk seviyesi" işaret edildi. Eğitim dünyasında büyük merak uyandıran bu düzenlemenin, özellikle mezuniyet sonrası iş gücü piyasasına katılımı hızlandırması hedefleniyor.

