Migros (MGROS) hisseleri için aracı kurumların pozitif beklentileri tam gaz devam ediyor.

Son olarak Global Menkul, Migros için yayımladığı güncelleme raporunda hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederek piyasadaki en yüksek beklentiye imza attı.

HEDEF FİYAT 1.000 TL SINIRINI AŞTI

Global Menkul, daha önce 885,70 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 1.095,00 TL seviyesine yükseltti. Kurum, bu dev revizeyle birlikte hisse için "Al" tavsiyesini de sürdürdüğünü belirtti.

YÜZDE 65’LİK DEVASA PRİM POTANSİYELİ

Hissenin 661,00 TL olan son fiyatı göz önüne alındığında, açıklanan yeni hedef fiyat yaklaşık yüzde 65,65 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Bu oran, Migros’un perakende sektöründeki güçlü pazar payı ve büyüme ivmesinin analistler nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM VE MODEL PORTFÖYLER

Şeker Yatırım da Mart 2026 strateji raporunda Migros'u model portföyünde tutmaya devam etmiş ve perakende sektörünü "favori sektörler" arasında göstermişti.

Global Menkul'ün bu rekor hedef fiyatı, sektördeki iyimser beklentileri bir adım daha ileri taşımış oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.