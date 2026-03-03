İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), tüketici hakları savunucusu Alex Neill tarafından açılan 2 milyar sterlinlik dev davayı 10 Mart 2026 tarihinde görüşmeye başlayacak.

Yaklaşık 10 hafta sürmesi beklenen dava, dijital yayıncılık ve oyun dünyasındaki "tekel" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

SUÇLAMA: "ADİL OLMAYAN KOMİSYON VE REKABET ENGELİ"

Davacı taraf, Sony’nin PlayStation Store üzerinden yapılan her satıştan aldığı yüzde 30'luk komisyonun fahiş olduğunu ve bu maliyetin doğrudan oyunculara yansıtıldığını savunuyor. Davanın temel dayanakları şunlar:

• Pazar Hakimiyetini Kötüye Kullanma: Rakip dijital mağazalara platformda izin verilmemesi.

• Haksız Fiyatlandırma: Rekabetin engellenmesiyle tüketicilerin yüksek fiyatlara mecbur bırakılması.

• 10 Yıllık Geçmiş: Davanın, son 10 yılda PlayStation üzerinden dijital içerik alan milyonlarca kişiyi kapsaması.

SONY KENDİNİ SAVUNUYOR: "GÜVENLİK VE DÜŞÜK KÂR MARJI"

Sony cephesi ise iddiaları reddederek fiyatlandırma modelini savunuyor.

Şirket, üçüncü taraf mağazalara izin vermemenin kullanıcıların güvenlik ve gizliliğini korumak için gerekli olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca konsol satışlarından elde edilen kâr marjının düşük olduğunu, dijital satış komisyonlarının bu ekosistemi ayakta tuttuğunu belirtiyor.

TAZMİNAT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Dava, kullanıcıların otomatik olarak dahil edildiği bir modelle yürütülüyor. Eğer mahkeme Sony’yi suçlu bulursa:

• Kapsam dahilindeki 12,2 milyon kullanıcıya kişi başı 162 sterlin ana para ödenecek.

• Bu tutara yıllık yüzde 8 faiz eklenmesi bekleniyor.

• Toplam tazminat miktarının 117 milyar TL'yi (2 milyar sterlin) aşabileceği öngörülüyor.