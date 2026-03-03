Heraeus kıymetli metaller analistlerine göre altın ve gümüş fiyatları tarihi yükselişlerin ardından gelen düzeltme sürecini henüz tamamlamadı.

Ocak ayı sonunda sona eren dramatik rallide gümüş yıllık bazda yüzde 322, altın ise yüzde 115 değer kazanmıştı.

Geçmişteki (1980 ve 2011) benzer zirveleri inceleyen analistler, bu tür keskin yükselişlerin ardından genellikle yüzde 40 ila yüzde 70 arasında bir fiyat düşüşü yaşandığını hatırlatıyor.

Şu anki düşüşün henüz birkaç hafta sürdüğüne dikkat çeken uzmanlar, kalıcı taban oluşumunun aylar, hatta yıllar alabileceğini belirtiyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE "GÜVENLİ LİMAN" DESTEĞİ

Fiyatların daha derin düşüş yaşamasını engelleyen en büyük faktör ise jeopolitik riskler.

• İran Çatışması: Hafta sonu ABD, İsrail ve İran arasında karşılıklı füze saldırılarıyla tırmanan gerilim, güvenli liman talebiyle altın fiyatlarını destekledi.

• Gümrük Vergisi Belirsizliği: ABD Başkanı Trump’ın genel yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi ve ticaret anlaşmalarının geleceğine dair şüpheler, piyasalardaki ekonomik belirsizliği artırarak altına olan ilgiyi canlı tutuyor.

GÜMÜŞTE ETF YATIRIMCISI İYİMSER, ÇİN’DE LİKİDİTE ADIMI

Gümüş cephesinde ise yatırımcı davranışları farklılık gösteriyor:

• ETF Hareketleri: Küresel gümüş ETF varlıkları geçen hafta 18 milyon onsun üzerinde artış göstererek yatırımcı iştahının devam ettiğini kanıtladı. Ancak toplam varlıklar hala aralık ayı sonundaki seviyelerin altında seyrediyor.

• Çin’den Müdahale: Şanghay Altın Borsası (SGE), piyasadaki likiditeyi artırmak amacıyla gümüş için teminat oranlarını yüzde 27'den yüzde 24'e düşürdü. Altın için de teminat oranları 3 puan indirilerek yüzde 18 seviyesine çekildi.

KÂR SATIŞLARI SONRASI GÜNCEL TABLO

Altın ons başına 5.400 dolar zirvelerinden geri çekilerek 5.294,29 dolar seviyelerinde dengelenme çabasında.

Gümüş ise seans içinde 96 doların üzerini görse de altın fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak geri çekilme kaydediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.