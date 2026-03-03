Orta Doğu’da tırmanan çatışma haberleri küresel piyasalarda "savaş fiyatlamasını" beraberinde getirirken, dün rekor seviyeleri gören altın enstrümanlarında bugün dengelenme çabası hakim.

Haftaya panik alımlarıyla başlayan ve Borsa İstanbul’da tavan serisi yakalayan Darphane Altın Sertifikası (ALTINS1), yeni işlem gününde rotayı aşağı kırdı.

ONS ALTIN 5.300 DOLAR BANDINDA TUTUNUYOR

Dün 5.419 dolar seviyesini test ederek tarihi zirvelerinden birini gören ons altın, 3 Mart Salı gününe sınırlı bir geri çekilmeyle başladı.

Saat 10.45 itibarıyla 5.323 dolar seviyelerinden işlem gören ons altındaki bu sakin seyir, iç piyasadaki sertifikalara kâr realizasyonu olarak yansıdı.

ALTINS1 DAHA HIZLI DÜŞÜYOR

Dün seans açılışında 95,02 TL ile tavan fiyatı gören ve yatırımcısına bayram ettiren ALTINS1, öğleden sonra bozulan tavanın ardından bugün satıcılı bir seyir izliyor.

Güne ekside başlayan sertifika, aynı saatlerde yüzde 3’e yaklaşan düşüşle 91,52 TL seviyelerine kadar çekildi.

Analistler, bu düşüşü dün yaşanan agresif yükselişin ardından gelen doğal bir "soluklanma" olarak nitelendiriyor.

NEDEN ALTINS1?

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen Altın S1 Sertifikası, kriz dönemlerinde stratejik önemini korumaya devam ediyor.

Yatırımcıların bu enstrümanı tercih etmesinin arkasında 3 ana neden bulunuyor:

• Kolay Erişim: Hisse senedi alır gibi kolayca alınıp satılabilmesi.

• Sıfır Saklama Maliyeti: Fiziki altının çalınma veya saklanma riskini ortadan kaldırması.

• Fiziki Dönüşüm: İstenildiğinde borsa paylarının fiziki altına dönüştürülebilme imkanı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.