Altın piyasasında tansiyon yeniden yükseldi. Ons altın son dönemde hızlanan alımlarla birlikte tarihi bir ivme yakalarken, küresel yatırım bankası Morgan Stanley’den gelen son değerlendirme piyasada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: 6.650 dolar seviyesi gerçekten ulaşılabilir mi?

REKOR SERİSİ DEVAM EDİYOR

Ons altında yükseliş neredeyse parabolik bir görünüm aldı. 5.300 doların üzerine taşınan fiyatlama, teknik olarak güçlü bir momentumun işareti olarak yorumlanıyor. Son aylardaki kesintisiz yükseliş, yatırımcı psikolojisini de yukarı taşımış durumda. Özellikle 5.600 dolar bölgesi kısa vadede kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması halinde 6.000 dolar psikolojik direnci ve devamında 6.650 dolar bandı daha yüksek sesle konuşulmaya başlanabilir.

MORGAN STANLEY’DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Morgan Stanley’in yayımladığı analizde, altın fiyatlarını destekleyen temel dinamiklere vurgu yapıldı. Küresel faiz patikasındaki belirsizlik, merkez bankalarının devam eden altın alımları ve artan jeopolitik riskler, güvenli liman talebini canlı tutuyor. Banka, mevcut makro koşulların sürmesi halinde yukarı yönlü potansiyelin korunabileceğini belirtirken, volatilitenin de yüksek kalabileceğine işaret etti.

Analizde özellikle dolar endeksindeki zayıflamanın altın için destekleyici bir unsur olduğuna dikkat çekildi. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi halinde altının yeni zirve arayışına girebileceği ifade ediliyor.

6.650 DOLAR NEDEN KONUŞULUYOR?

Teknik tarafta uzun vadeli yükseliş kanalının üst bandı 6.650 dolar civarına denk geliyor. Bu bölge yalnızca grafik projeksiyonu değil, aynı zamanda güçlü bir psikolojik eşik olarak da görülüyor. Fiyatın 6.000 dolar üzerinde kalıcı olması durumunda, yatırımcıların hedef büyütmesi şaşırtıcı olmayabilir.

Ancak uzmanlar, sert yükselişlerin ardından ara düzeltmelerin olağan olduğunu hatırlatıyor. 5.600 dolar üzerinde kalıcılık sağlanamazsa 4.800 dolar bandına doğru kısa vadeli bir soluklanma ihtimali de masada kalmaya devam ediyor.

KRİTİK EŞİK ÖNÜMÜZDE

Altın cephesinde tablo net: Momentum güçlü, makro zemin destekleyici, risk iştahı kırılgan. Tüm gözler şimdi 5.600 ve 6.000 dolar seviyelerinde. Bu eşikler aşılırsa 6.650 dolar artık “çılgın hedef” olmaktan çıkıp yeni senaryo haline gelebilir.

Piyasa önümüzdeki haftalarda gelecek makro veriler ve büyük kurumların yeni revizyonlarıyla yön arayacak. Altında hikâye henüz bitmiş değil.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.