Güne 7.590 TL seviyelerinden giriş yapan gram altın, iç piyasada hareketliliğin odağında bulunuyor. Küresel piyasalarda ise ons altın 5.370 dolar düzeyinden güne merhaba dedi. Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasadaki güncel altın satış fiyatları şu şekilde seyrediyor:

Gram altın 7.584,15 TL’den alıcı bulurken, çeyrek altın 12.573,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcıların sıkça takip ettiği yarım altın 25.130,00 TL, tam altın ise 49.934,78 TL değerine ulaşmış durumda. Cumhuriyet altını 50.022,00 TL’den el değiştirirken, yüksek montanlı yatırımların tercihi olan gremse altın 125.219,89 TL seviyesine kadar yükseldi. Uluslararası piyasalarda ons altın satış fiyatı ise 5.365,23 dolar olarak kaydedildi.