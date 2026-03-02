Portföydeki kaybın ana mimarı, Trump temalı ve spekülatif hareketleriyle bilinen "Meme Coin"ler oldu.

Cüzdandaki adet miktarları değişmemesine rağmen bu varlıkların piyasa değerleri adeta sıfırlandı.

• TROG: 5,38 milyon dolardan 212 bin dolara gerileyerek yüzde 96 değer kaybetti.

• TRUMP Token: 1,6 milyon dolardan 22 bin dolara kadar inerek portföyün en çok kan kaybeden kalemi (yüzde 98,6) oldu.

• GUA: 532 bin dolarlık hacminden sadece 4 bin 690 dolar bakiye kalarak yüzde 99,1 oranında silindi.

ETHEREUM VARLIKLARINDA STRATEJİK ÇIKIŞ MI, ZARAR MI?

Sadece şaka coinleri değil, piyasanın "ağır topları" olan Ethereum (ETH) ve Wrapped Ethereum (WETH) tarafında da ciddi bir küçülme gözlemlendi.

Ancak buradaki düşüşün bir kısmı fiyattan, bir kısmı ise cüzdandaki miktarın azaltılmasından kaynaklandı.

İYİMSERLİK YERİNİ LİKİDİTE DARALMASINA BIRAKTI

Analistler, Trump'ın başkanlığıyla tetiklenen siyasi spekülasyonların yerini reel piyasa koşullarına bıraktığını belirtiyor.

Özellikle düşük likiditeye sahip Meme Coin'lerdeki bu sert geri çekilme, "haberi sat" stratejisinin uç bir örneği olarak değerlendiriliyor.

11 milyon dolarlık bir servetin kısa sürede 1 milyon doların altına inmesi, kripto dünyasındaki "politik risk" priminin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.