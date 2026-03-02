AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te yaptığı açıklamada bir dizi mali düzenlemeyi içeren kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teklifte emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik herhangi bir madde yer almaması dikkat çekerken, Güler konuya ilişkin soruları da yanıtladı.

"BU TEKLİFTE YER ALMIYOR"

Emekli ikramiyesine zam beklentilerine ilişkin konuşan Güler, mevcut kanun teklifinde böyle bir düzenleme bulunmadığını açık ifadelerle dile getirdi. Güler, "Bu teklifte yer almıyor. 17,7 milyon civarında emeklimiz var. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Şu anda kanun teklifinde buna yönelik düzenleme yok. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz. Yer alabilir mi?” dedi.

"KAYNAK ÜRETMEDE ZORLANDIK"

Bütçe dengelerine dikkat çeken Güler, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada" ifadelerini kullandı.

Güler ayrıca küresel ve bölgesel gelişmelere de işaret ederek, "Şu anda bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyatı artışları, doğalgaz fiyat artışları malum. BIZIM OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" şeklinde konuştu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL

Emekli bayram ikramiyesi halihazırda 4 bin lira olarak uygulanıyor. Geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere toplam 8 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu yıl için artış beklentisi oluşmuş ancak sunulan kanun teklifinde bu yönde bir düzenlemeye yer verilmedi.