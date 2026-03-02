Bakan Uraloğlu, İstanbul ulaşımının "omurgası" olarak nitelendirdiği Marmaray ve havalimanı metrolarındaki kapasite artışına dikkat çekti.

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projelerle İstanbul ve çevresindeki durak sayısı artacak. Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarına göre artacak olan istasyon sayıları şöyle:

• Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı: Arnavutköy-Halkalı kesimine 5 yeni istasyon.

• Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Hattı: Bölge trafiğini rahatlatacak 4 yeni istasyon.

• Gebze OSB-Darıca Hattı: Sanayi ve konut bölgelerini birbirine bağlayacak 11 yeni istasyon.

• Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hattı: Şehir hastanesi erişimini güçlendirecek 3 yeni istasyon.

HEDEF: 487 KİLOMETRELİK DEV RAYLI SİSTEM HATTI

Geçen yıl sonu itibarıyla 445,6 kilometre olan KENT içi raylı sistem uzunluğunun, bu yılki açılışlarla birlikte 487,1 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu; İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya’daki hatlarda günlük ortalama 932 bin yolcunun taşındığını belirterek, demiryollarının şehir içi ulaşımın can damarı olduğunu vurguladı.

KONYARAY İLE YOLCULUK SÜRESİ YARIYA İNECEK

KONYA ve Ankara’daki yeni projeler hakkında da bilgi veren Uraloğlu, yapımı süren 23 kilometrelik KONYARAY projesinin tamamlanmasıyla Konya Gar ve Organize Sanayi Bölgesi arasındaki 1 saatlik kara yolu ulaşımının 35 dakikaya düşeceğini müjdeledi.

Ayrıca Ankara’da BAŞKENTRAY’ı Yenikent’e bağlayacak olan 16 kilometrelik hattın yapım çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.