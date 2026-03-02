6 Şubat’ta başlayan başvuru sürecinde artık yolun sonuna gelindi. Henüz kaydını tamamlamayan adaylar, bugün gece yarısına kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla başvurularını gerçekleştirmek zorunda.

Bu süreyi kaçıran adaylar için tek seçenek, 10-12 Mart tarihlerinde uygulanacak olan "geç başvuru" dönemi olacak ancak bu dönemde sınav ücretinin daha farklı oranlarda uygulanabileceği unutulmamalı.

ÖDEMELER İÇİN EK SÜRE AVANTAJI

Başvurusunu bugün yapan adaylar için ödeme süreci hemen bitmiyor. Adaylar, her bir oturum için belirlenen 700 TL’lik sınav ücretini 3 Mart 2026 tarihine kadar yatırabilecekler.

Ödemeler, ÖSYM’nin "Ödemeler" ekranından kredi/banka kartıyla veya anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilecek.

SINAV TAKVİMİ VE KRİTİK TARİHLER

Başvuruların ardından gözler haziran ayındaki büyük randevuya çevrilecek. 2026 YKS maratonunun programı ise şöyle:

• 20 Haziran Cumartesi: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

• 21 Haziran Pazar (Sabah): Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

• 21 Haziran Pazar (Öğleden Sonra): Yabancı Dil Testi (YDT)

Büyük heyecanın sonuçları ise 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.