Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından Türkiye piyasalarında oluşabilecek oynaklığı sınırlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir dizi önlem devreye aldı. Küresel risk algısındaki artış, haftanın ilk işlem gününde hem yurt içi hem de küresel piyasalarda sert fiyatlamalara yol açtı.

"SALDIRILAR DÖRT HAFTA SÜREBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail saldırılarında öldüğü duyurulan İran lideri Ali Hamaney'in ardından İran'daki yeni yönetimin müzakere mesajı verdiğini belirtti. Trump, "Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini, ancak sürenin daha kısa olabileceğini de dile getirdi.

BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ

BIST 100 endeksi güne yüzde 5,32 düşüşle 12.987 puandan başladı. Endeks gün içinde 13.369 – 12.987 puan aralığında hareket etti. Yazım saati 12.10 endeks 13.257,50 seviyesinde seyrediyor.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 5,81 düşüşle 19.108 puana geriledi. Aynı dakikalarda bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 5,81 seviyesinde seyretti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 9,08 ile tekstil ve deri oldu.

Savunma hisselerinde "savaş" fiyatlaması

Artan bölgesel gerilim, savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik talebi artırdı. Özellikle savunma teknolojileri ve askeri ekipman üretimi yapan şirketlerde güçlü alımlar dikkat çekti.

Savunma ve teknoloji odaklı hisselerden bazıları gün içinde yüzde 5 ila yüzde 10 arasında yükseliş kaydetti.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN TALEBİYLE YÜKSELDİ

Jeopolitik risklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışı hızlandı. Ons altın 5.400 doların üzerine çıkarak yaklaşık 5.412 dolar seviyesinde işlem gördü. Yurt içinde gram altın 7.640 TL bandına yükselirken, çeyrek altın fiyatlarında da belirgin artış yaşandı. Gümüş fiyatları da yükseliş eğilimini sürdürdü; ons gümüş 95 dolar seviyesine yaklaştı.

PETROL FİYATLARINDA SIÇRAMA

Piyasalarda artan risk algısı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğine yönelik endişeler, enerji piyasasında sert yükselişe yol açtı.

Cuma günü 72 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol, haftanın ilk işlemlerinde 82 dolara yaklaşarak son 1 yılın zirvesini gördü. Saat 12.10 itibarıyla Brent petrol yüzde 8,04 yükselişle 78,73 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN DALGALI SEYİRDE

Kripto para piyasasında da jeopolitik risklerin etkisi hissedildi. Bitcoin gün içinde 67.090 dolara kadar yükseldi. Saat 12.10 itibarıyla yüzde 0,92 primle 66.397 dolar seviyesinde bulunuyor.

DOLAR YATAY, EURO GERİLİYOR

Döviz piyasasında ise görece yatay bir seyir dikkat çekiyor. Dolar/TL güne 43,92 liradan başladı. Saat 12.10 itibarıyla yüzde 0,08 artışla 43,96 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda yüzde 0,63 düşüşle 51,62 liradan işlem görüyor.

KÜRESEL TABLO: RİSKTEN KAÇIŞ

ABD ve Avrupa vadeli endeksleri düşüş eğiliminde işlem görürken Asya borsalarında da satış baskısı hakim. Dolar endeksi güvenli liman talebiyle güçlenirken, gelişen ülke para birimleri dalgalı seyrediyor.

Savaşın üçüncü gününde ortaya çıkan tablo, piyasalarda riskten kaçışın belirginleştiğini gösteriyor. Uzmanlar, çatışmaların enerji altyapısını daha geniş ölçekte etkilemesi halinde emtia fiyatlarında ve küresel finansal piyasalarda oynaklığın daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.