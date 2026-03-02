Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu artışın doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN İÇİN "BÜYÜK ARTIŞ" UYARISI

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl büyük fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde benzin ve motorin gruplarında gerçekleşebileceğini belirtiyor. Brent petrolün rekor seviyelere ulaşması, akaryakıt maliyetleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanan mevcut satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa): Benzin 58,34 TL, motorin 60,39 TL, otogaz 30,29 TL.

İstanbul (Anadolu): Benzin 58,18 TL, motorin 60,23 TL, otogaz 29,69 TL.

Ankara: Benzin 59,28 TL, motorin 61,49 TL, otogaz 30,17 TL.

İzmir: Benzin 59,56 TL, motorin 61,76 TL, otogaz 30,09 TL.

