Orta Doğu'da tırmanan gerilimle birlikte piyasalarda risk algısı belirgin şekilde arttı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğine yönelik endişeler enerji arzına ilişkin kaygıları güçlendirirken, petrol fiyatlarında sert yükseliş görüldü. Cuma günü 72 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol, haftanın ilk işlemlerinde 82 dolara yaklaşarak son 1 yılın zirvesini test etti. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri de yeniden şekillendirdi.

GOLDMAN SACHS: 18 MİLYAR DOLARLIK EK CARİ AÇIK RİSKİ

Goldman Sachs, çatışmaların Türkiye ekonomisine etkisinin petrol fiyatlarındaki artışın süresi ve büyüklüğüne bağlı olduğunu belirtti. Banka, Brent petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar mevcut seviyelerde kalması halinde Türkiye'nin cari açığına 18 milyar dolarlık ek yük oluşabileceğini ifade etti. Bu tutarın GSYH'nin yaklaşık yüzde 1'ine denk geldiği hesaplandı.

Goldman Sachs, buna karşın olası cari açık artışının Türkiye açısından finanse edilebilir düzeyde olduğunu vurguladı.

ING: PETROL YÜZDE 10 ARTARSA ENFLASYON 1,10 PUAN YÜKSELEBİLİR

ING Group, Türkiye'nin petrol fiyatlarındaki değişimden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alabileceğini değerlendirdi. Bankaya göre petrol fiyatlarında yüzde 10'luk bir artış, Türkiye'de enflasyonu yaklaşık 1,10 puan yukarı çekebilir.

Bu analiz, enerji maliyetlerindeki yükselişin fiyatlar genel seviyesi üzerindeki geçişkenliğine işaret ediyor.

JPMORGAN'DAN FAİZ VE ENFLASYON REVİZYONU

JPMorgan da Türkiye'ye yönelik makroekonomik tahminlerini güncelledi. Banka, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 31'e, enflasyon tahminini ise yüzde 25'e yükseltti.

JPMorgan, söz konusu revizyonun gerekçeleri arasında artan petrol fiyatlarını, genişleyen cari açığı ve olası sermaye çıkışlarını gösterdi. Banka, enerji fiyatlarındaki yükselişin makro dengeler üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çekti.