AK Parti, ekonomi ve mali düzenlemeleri içeren kapsamlı kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifin en dikkat çeken maddesi ise bedelli askerlik ücretindeki keskin artış oldu.

Grup Başkanı Güler, bu düzenlemenin temel amacının Türk savunma sanayiini güçlendirmek olduğunu belirtti.

KAYNAK "ÇELİK KUBBE" VE MİLLİ PROJELERE GİDECEK

Düzenlemeyle birlikte bedelli askerlikten elde edilecek gelirlerin tamamı, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projelerinde kullanılmak üzere fona devredilecek.

Güler, "Buradaki kaynak, yerli ve milli savunma sanayimizin daha da geliştirilmesi için stratejik bir güç oluşturacak," dedi.

OCAK ZAMMININ ÜZERİNE 84 BİN TL EK ARTIŞ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılının başında memur katsayısındaki artışla birlikte bedelli askerlik tutarını 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak güncellemişti.

Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in duyurduğu yeni düzenleme, bu rakamı yaklaşık 84 bin lira daha yukarı taşıyarak 417 bin TL seviyesine ulaştırıyor.

YENİ ÜCRET NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kanun teklifinin Meclis komisyonlarından geçip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 417 bin liralık yeni tarife resmen uygulanmaya başlanacak.

Uzmanlar, mevcut tutardan faydalanmak isteyen adayların yasal süreç tamamlanmadan başvurularını yapmalarının kritik olduğunu hatırlatıyor.