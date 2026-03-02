2024 yılını 347,9 milyon TL kar ile kapatan Vestel Beyaz Eşya, 2025 yılı 12 aylık dönemde 6.321.583.000 TL toplam zarar duyurarak piyasayı şaşırttı.

Şirketin sadece son çeyrekteki zararı 2,8 milyar TL’yi bulurken, hasılatın bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında gerilemesi dikkat çekti.

Özkaynaklarda yaşanan yüzde 8’lik çeyreklik kayıp, mali yapıda daralmaya işaret etti.

ANALİSTLERDEN "TUT" SİNYALİ

Kötü gelen bilanço verileri sonrası 2 Mart günü iki önemli rapor yayımlandı:

• Deniz Yatırım: Hedef fiyatını 13,50 TL’den 11,80 TL’ye düşürdü. Tavsiyesini "Tut" olarak koruyan kurum, mevcut fiyata (7,37 TL) oranla hala yüzde 60,10’luk bir prim potansiyeli öngörüyor.

• Şeker Yatırım: Daha sert bir revizyona giderek tavsiyesini "Al"dan "Tut"a çekti. Hedef fiyatını ise 12,50 TL’den 11,50 TL’ye indirdi.

Hedef fiyatlar düşse de hissenin şu anki 7,37 TL’lik borsa fiyatı ile analistlerin beklentileri arasında hala yüzde 55-60 bandında bir fark bulunuyor. Bu durum, analistlerin uzun vadede toparlanma beklediğini ancak kısa vadede "bekle-gör" stratejisini benimsediğini gösteriyor.

