Şirket yönetim kurulu tarafından alınan ve Olağan Genel Kurul’un onayına sunulacak olan teklife göre Garanti Faktoring 2025 hesap dönemini oldukça başarılı rakamlarla kapattı.

Yapılan resmi açıklamada öne çıkan finansal veriler şu şekilde:

• Brüt Dönem Kârı: 3.020.093.084,24 TL

• Net Dönem Kârı: 2.130.075.403,49 TL

• Karar: Net kârın vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra "yasal ve olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması.

TEMETTÜ DAĞITIMI YAPILMAYACAK

Yatırımcıların odaklandığı temettü (kâr payı) konusu netlik kazandı. Şirket, TMS/TFRS standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar ışığında, özkaynak yapısını güçlendirmek amacıyla bu yıl nakit kâr payı dağıtmama kararı aldı.

Oybirliği ile alınan bu kararın, şirketin gelecek dönemdeki büyüme hedefleri ve finansal sürdürülebilirliği doğrultusunda planlandığı vurgulandı.

Özetle; Garanti Faktoring, 2025 yılında elde ettiği yaklaşık 2,13 milyar TL’lik net kârı, iç kaynaklarını tahkim etmek adına şirket içerisinde bırakmayı tercih etti.