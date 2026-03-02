Borsa İstanbul’da 2025 yılı dördüncü çeyrek bilanço sezonu hız kesmeden sürüyor. Haftanın ikinci işlem günü olan 3 Mart Salı günü, bazı önemli şirketlerin finansal tablolarını açıklaması bekleniyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılacak bildirimler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, açıklanacak bilançoların hisse bazlı fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor. Özellikle beklenti üzeri ya da altı gelecek sonuçların, ilgili paylarda volatiliteyi artırması bekleniyor.

3 Mart Salı günü bilanço açıklaması beklenen şirketler ise şöyle;

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (HTTBT)

KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOTON)