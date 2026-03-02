Torba Yasa Ekonomik Paketi taslağında kripto varlıklara yönelik verginin detayı netleşti. TBMM'ye sunulan teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemleri üzerinden onbinde 3 oranında "Kripto Varlık İşlem Vergisi" alınacak.

Mali Yasa kapsamında yer alan düzenleme ile hem işlem vergisi hem de kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin çerçeve yeniden tanımlanıyor.

İŞLEM BAŞINA ONBİNDE 3 VERGİ

Teklifte yer alan MADDE 1 kapsamında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor.

Buna göre; Kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemleri üzerinden onbinde üç oranında "Kripto Varlık İşlem Vergisi" alınması öngörülüyor.

Verginin mükellefi kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak. Söz konusu vergi, işlemlerin gerçekleştiği ayı izleyen ayın 15'inci gününe kadar beyan edilip ödenecek.

KRİPTO GELİRLERİ GELİR VERGİSİ KAPSAMINA ALINIYOR

MADDE 3 ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla kapsam genişletiliyor. Böylece kripto varlık gelirleri açık şekilde vergi mevzuatı içine dahil ediliyor.

DEĞER ARTIŞI KAZANCI VE TİCARİ KAZANÇ AYRIMI

MADDE 4 kapsamında ise Gelir Vergisi Kanunu'nda kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlara ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre; Kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı kapsamına alınacak.

Ticari işletmeye dahil olan kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ise ticari kazanç sayılacak.

Bu doğrultuda kanunda ihtiyaç duyulan ibare değişikliklerinin yapılması öngörülüyor.

PLATFORM İÇİ VE PLATFORM DIŞI İŞLEMLERDE FARKLI VERGİLEME

MADDE 5 ile kripto varlık gelirlerinin vergilendirilme yöntemi de netleştiriliyor.

Düzenlemeye göre; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş platformlar bünyesinde elde edilen kripto varlık alım-satım kazançları ile kira, faiz ve benzeri diğer kripto varlık gelirleri nihai olarak tevkifat (stopaj) yoluyla vergilendirilecek.

SPK tarafından yetkilendirilmiş platformlar dışında gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kripto varlık gelirleri ise beyan yoluyla vergilendirilecek.