Analistler, Bitcoin fiyatı için 60 bin doların hem teknik hem de psikolojik açıdan en kritik kale olduğunu vurguluyor.

Derinleşme Riski: Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının şiddetlenebileceği uyarısı yapılıyor.

Negatif Seri: Şubat ayının son haftasına girilirken BTC, son 5 aydır üst üste düşüş kaydederek 2026 yılı genelinde %27 değer kaybı yaşadı.

16 Ayın En Düşüğü Kapıda: 6 Şubat’ta görülen 59 bin 930 dolarlık seviyenin tekrar gündeme gelmesi, son 16 ayın en düşük seviyelerinin kalıcı hale gelme riskini doğuruyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto varlıklardaki irtifa kaybının arkasında üç temel sacayağı bulunuyor:

Jeopolitik Gerilim ve Trump Etkisi: ABD-İran arasındaki askeri hareketlilik risk iştahını bitirirken; Başkan Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme ile restleşerek yeni gümrük tarifeleri açıklaması küresel ticaret endişelerini tetikledi. Bu belirsizlik ortamında ABD’li ETF’lerden sadece bir haftada 400 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Yazılım Sektöründeki Çöküş: Yapay zekâ şirketi Anthropic’in yeni kodlama yeteneklerini açıklaması, geleneksel yazılım devlerinin (IBM, Microsoft, Oracle) tahtını salladı. ABD borsalarındaki yazılım hisselerinde yaşanan sert düşüşler, teknolojiyle korele hareket eden kripto varlıkları da aşağı çekti.

Riskten Kaçış Eğilimi: Makroekonomik belirsizlikler nedeniyle yatırımcılar "güvenli liman" arayışına girerken, Bitcoin gibi riskli varlıklardan kaçış hız kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

