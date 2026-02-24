Şirket, 2025 yılından bu yana gündeminde olan sermaye artırımı süreciyle ilgili yönetim kurulu kararını tadil etti.

Yapılan yeni düzenlemeye göre Formet Metal’in 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut 1.076.261.904 TL olan çıkarılmış sermayesi artırılacak.

ÖNEMLİ DETAYLAR: RÜÇHAN HAKLARI KISITLANIYOR

Bu sermaye artırımının en dikkat çekici noktası, mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamen kısıtlanmış olması.

Artırım, halka arz edilmeksizin doğrudan belirli yatırımcılara yapılacak "tahsisli satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

• Toplam Satış Hasılatı: 285.000.000 TL

• Yöntem: Nakit (bedelli) - tahsisli satış

• Pazar: Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı

YATIRIMCI LİSTESİ VE ALIM TAAHHÜTLERİ

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar, önceden belirlenmiş 14 isme tahsis edilecek.

Listenin başında Mustafa Sezen, Orhan Başmısırlı ve Ramazan Alıcı 30’ar milyon TL’lik pay alımlarıyla yer alıyor.

Eğer tahsis edilen isimlerden vazgeçen olursa, satın alınmayan payların tamamı şirketin kurucu ortağı Mustafa Sezen tarafından satın alınacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni ihraç edilecek payların fiyatı, Borsa İstanbul’un "Toptan Satışlar Pazarı" genelgeleri uyarınca hesaplanacak baz fiyattan veya bu fiyatın üzerinde belirlenecek.

Bundan sonraki adımlar:

SPK ve Ticaret Bakanlığı Başvurusu: Sermaye artırımı için gerekli resmi izinler alınacak.

Borsa İşlemleri: Paylar "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulacak ve satış Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanacak.

Şirket yönetimi, bu nakit girişinin doğrudan büyüme odaklı yatırımlarda kullanılacağını vurguladı.