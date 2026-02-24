Haftanın ikinci işlem gününde yüzde 10,00 yükseliş kaydeden ATATR hisseleri 16,39 TL seviyesine çıkarak yeniden tavan oldu. Böylece hisse, halka arz fiyatına göre yüzde 46’nın üzerinde prim yapmış oldu.

TAVAN SERİSİ SÜRÜYOR

Halka arz sonrası güçlü alım talebiyle dikkat çeken ATATR, işlem görmeye başladığı günden bu yana üst üste tavan fiyatlardan kapanış gerçekleştiriyor. Hissede oluşan yoğun talep, gün içinde emirlerin tavana kitlenmesine neden oldu.

ALIM TARAFINDA HANGİ KURUMLAR VAR?

Hissede alım yapan aracı kurum dağılımı da dikkat çekti. TSI 10.13 itibarıyla net alıcılar tarafında ilk sırada Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer aldı.

Günlük dağılıma göre ilk 5 kurumun toplam net alımı 1.542.929 lot olurken, bu rakam toplam işlemlerin yaklaşık yüzde 74,7’sine karşılık geldi. İlk 5 kurumun ortalama maliyeti ise 16,390 TL seviyesinde gerçekleşti.

Net alım tarafında öne çıkan kurumlar şu şekilde sıralandı:

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – 426.218 lot (%23,007)

Gedİk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – 351.526 lot (%18,975)

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – 238.919 lot (%12,897)

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. – 214.665 lot (%11,588)

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – 153.025 lot (%8,260)

“Diğer” kurumların net alımı ise 468.203 lot olarak kaydedildi.

