Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketlerin piyasadaki likiditesini ve endeks üzerindeki ağırlığını belirleyen fiili dolaşım oranlarında revizeye gidildi.

Yatırımcıların "halka açıklık oranı" olarak da bildiği bu değişimler, ilgili hisselerin endeks performansları üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

Yapılan duyuruya göre 4 şirketin yeni fiili dolaşım oranları 25 Şubat 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Değişikliklerin detaylı tablosu şu şekilde:

FİİLİ DOLAŞIM ORANI (FDPO) NEDEN ÖNEMLİ?

Bir şirketin toplam ödenmiş sermayesi içindeki "borsada işlem görebilir" nitelikteki hisse miktarını temsil eden FDPO, şu açılardan kritik önem taşır:

• Endeks Ağırlığı: Şirketin BIST 100 veya sektörel endekslerdeki puanlama gücü bu oranla hesaplanır.

• Likidite: Oranın yükselmesi, piyasada daha fazla lotun dönmesi ve işlem hacminin artması anlamına gelebilir.

• Kurumsal Yatırımcı Tercihi: Fon yöneten kurumsal yapılar, genellikle fiili dolaşım oranı yüksek ve derinliği olan hisseleri radarlarına alırlar.

Bu teknik değişiklikler hissenin temel değerini değiştirmese de pasif fonların (endeks fonları) portföy ayarlamaları yapmasına neden olabileceği için kısa vadeli fiyat hareketlerini etkileyebilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.