Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını 23 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Bilanço sonrası aracı kurum raporları da güncellendi, yeni hedef fiyatlar geldi.

Açıklanan bilançonun ardından KARSN hissesinin güncel durumu da yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklardan biri oldu.

2025 NET KÂRI YÜZDE 147 ARTTI

Karsan, 01 Ocak – 31 Aralık 2025 döneminde toplam 179 milyon TL net kâr elde etti. Şirket, 2024 yılının aynı döneminde 72,6 milyon TL net kâr açıklamıştı. Böylece yıllık bazda net kâr yüzde 147 artış kaydetti.

2025'in dördüncü çeyreğinde açıklanan 884,8 milyon TL net kâr, yıl genelindeki performansa önemli katkı sağladı.

SATIŞ GELİRLERİ 16,6 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Şirketin 2025 yılı satış gelirleri yıllık bazda yüzde 17 artarak 16,6 milyar TL seviyesine çıktı.

Esas faaliyet kârı 2,67 milyar TL, FAVÖK ise 2,73 milyar TL olarak gerçekleşti.

Özkaynaklar çeyreklik bazda yüzde 13 artış gösterirken, bilanço kalemlerinde varlık ve borç tarafında sınırlı artış kaydedildi.

ALNUS YATIRIM'DAN HEDEF FİYAT ARTIŞI

Alnus Yatırım, bilanço sonrası KARSN için hedef fiyatını 14,26 TL’den 15 TL'ye yükseltti. Kurum, hisseye yönelik "al" tavsiyesini korudu.

Raporda, son fiyatın 11,18 TL olduğu belirtilirken, yeni hedef fiyata göre yüzde 34,16 prim potansiyeline işaret edildi.

KARSN HİSSESİ BUGÜN NE DURUMDA?

Karsan Otomotiv payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. 14.11 yazım saati itibarıyla %-0,81 oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı 11,02 TL olarak işlem görüyor.