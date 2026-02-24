Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen "HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni"nde savunma sanayisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SİMÜLASYON TEKNOLOJİLERİNDE AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK"

Törende konuşan Erdoğan, "Sancar SİDA'yı hizmete alacak, simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temellerini atacak Kaan teknoloji merkezinin de açılışını yapacağız" dedi.

Kurulacak kompleksin tamamlandığında Avrupa'nın en büyük simülasyon üretim ve entegrasyon tesisi olacağını belirten Erdoğan, "Bu kompleks tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa'nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacak" ifadelerini kullandı.

"Kaan tesisi ile hava ve deniz platformlarımızın kritik omurgasını daha da sağlamlaştırıyoruz" diyen Erdoğan, yatırımların Türkiye'nin "gök vatan" ve "MAVI vatan" kapasitesini artıracağını söyledi.

"ARTIK KENDİ YAZILIMINI ÜRETEN BİR TÜRKİYE VAR"

Savunma sanayisindeki dönüşüme dikkat çeken Erdoğan, "Bir zamanlar yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20'ye indirdik" dedi.

Türkiye'nin artık kendi teknolojisini tasarlayan ve yazılımını üreten bir ülke konumuna geldiğini belirten Erdoğan, "Artık yalnızca kendi ordusunun değil, dost, kardeş ve müttefiklerinin de ihtiyaçlarını karşılayan bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

"PROJE HACMİMİZ 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

Erdoğan, savunma sanayisindeki proje büyüklüğüne ilişkin, "Savunma sanayisindeki proje hacmimiz 100 milyar doların üzerinde." dedi.

Geçen yıl savunma ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 10 milyar doları aştığını belirten Erdoğan, 2002 yılında bu rakamın 248 milyon dolar olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında dünyada 11. sırada yer aldığını da sözlerine ekledi.

"YAZILIMLAR MİLLİ DEĞİLSE GÜVENLİ GELECEK OLMAZ"

HAVELSAN'ın yürüttüğü projelere değinen Erdoğan, "Bulut Bilişim Projesi ile TSK'nın karargahlarındaki operasyonlar gerçek zamanlı olarak yönetilecek. Yerli siber kalkanla korunacak" dedi.

Erdoğan, "Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Türkiye'nin verileri Türkiye'de kalmalı diyerek milli teknoloji hamlemizi yazılım sektöründe de devreye aldık" ifadelerini kullandı.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İLKESİYLE İLERLEDİK"

Konuşmasında eleştirilere de değinen Erdoğan,"Neden kendimiz üretelim, hazır yapılmış var diyen vizyonsuzlar oldu. Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ilkesiyle ilerlerken kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık" dedi.

Erdoğan, savunma sanayisinde çalışan tüm firmalara ve personele teşekkür ederek yatırımların Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.