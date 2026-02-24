Pentagon’un şimdiye kadar istihbarat toplama, silah geliştirme ve operasyonel faaliyetlerde Anthropic imzalı Claude modelini kullandığı biliniyor.

Ancak iki taraf arasında ciddi bir kriz patlak vermiş durumda.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Anthropic CEO’su Dario Amodei’ye sert bir ültimatom vereceği öne sürülüyor.

Şirketin tüm güvenlik önlemlerini askeri kullanım için kaldırmayı reddetmesi durumunda, Pentagon’un Anthropic’i "tedarik zinciri riski" ilan ederek dışlaması gündemde.

Anthropic’in yapay zekanın askeri amaçlarla sınırsız kullanımına dair duyduğu çekinceler, Pentagon’un "tüm yasal askeri amaçlar" talebiyle çelişiyor.

MUSK VE XAI SAHNEYE ÇIKIYOR

Pentagon’un Anthropic ile yaşadığı bu krizden doğan boşluğu Elon Musk’ın dolduracağı iddia ediliyor.

xAI ve Pentagon arasında yapılan anlaşmanın Grok yapay zeka modelinin gizli askeri ağlara entegre edilmesini kapsadığı, modelin kısıtlama olmaksızın "tüm yasal askeri amaçlar" doğrultusunda kullanılmasına imkan tanıdığı belirtiliyor.

CLAUDE DAHA ÖNCE KULLANILMIŞTI

Yaşanan kriz öncesinde Anthropic’in Claude modeli, Palantir iş birliği ile önemli operasyonlarda aktif rol almıştı.

Habere göre bu yapay zeka modeli, ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonda da kullanılmıştı.