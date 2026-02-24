Iraklı manav Mehdi Hüseyin, bu lüks meyvenin satış stratejisinin klasik pazarcılıktan farklı olduğunu belirtiyor.

Henüz ürünler yola çıkmadan aylar önce müşteri listelerinin oluştuğunu vurguladı.

ÖN SİPARİŞLER İKİ AY ÖNCEDEN DOLDU

Türkiye'den getirilen ilk 23 kilogramlık erik partisinin tamamı kilogramı 500 dolardan alıcı buldu.

Yeni gelen 12 kilogramlık ikinci partide fiyat 400 dolara geriledi.

Daha önce tanesi 7 bin Irak dinarından satılan erikler, arzın bir miktar artmasıyla 5 bin dinara düştü.

Talebin o kadar yoğun olduğu belirtiliyor ki, insanlar bu eriği alabilmek için iki ay öncesinden isimlerini yazdırdı.

DÜĞÜN VE DAVETLERİN GÖZDESİ

Eriğin bu denli yüksek fiyatlara alıcı bulmasının arkasında sadece "ilk ürün" olma özelliği değil, aynı zamanda prestij unsuru olması yatıyor.

Manav Mehdi Hüseyin, genellikle nadir ve süs amaçlı meyvelerle ilgilendiğini belirterek, bu ürünlerin özellikle görkemli düğünler ve özel davetler için sipariş edildiğini ifade etti.

YERLİ ÜRÜN BEKLENİYOR

Pazardaki bu astronomik fiyatların geçici olduğu öngörülüyor.

Uzmanlar ve esnaf, yerli erik üretiminin başlaması ve piyasaya sürülmesiyle birlikte fiyatların normal seviyelere çekileceğini belirtiyor.

Öte yandan bir hafta içinde piyasaya girmesi beklenen Türk çileği için de hazırlıklar şimdiden başladı.