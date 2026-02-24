24 Şubat 2026 tarihinde KAP’a yapılan bildirime göre şirket yönetim kurulu 2025 yılı kârının dağıtılmaması yönünde karar aldı.

VUK kayıtlarına göre gerçekleşen 241.991.846,19 TL net dönem kârı, "olağanüstü yedekler" hesabına transfer edilecek.

TMS/TFRS hükümlerine göre oluşan 296.221.357,00 TL net kâr ise "geçmiş yıllar kârları veya zararları" hesabına aktarılacak.

Bu strateji, nihai kararın verilmesi için yapılacak olan Genel Kurul’da oylamaya sunulacak.

FİNANSAL DÖNÜŞÜM: 386 MİLYONLUK ZARARDAN 296 MİLYONLUK KÂRA

HDFGS, 2025 yılı 4. çeyrek sonuçlarıyla piyasalara güçlü bir geri dönüş sinyali verdi.

Bir önceki yılın aynı dönemini 386 milyon TL zarar ile kapatan şirket, bu yıl 296 milyon TL net kâr açıklayarak operasyonel bir başarı hikayesine imza attı.

Şirketin bilançosu, her kalemde büyümenin sürdüğünü tescilledi:

• Gelir ve Brüt Kâr: Bir önceki yıla göre yüzde 88,2 artış göstererek 1,1 milyar TL seviyesine ulaştı.

• FAVÖK: Operasyonel kârlılığın en önemli göstergelerinden biri olan FAVÖK, yüzde 93,5’lik rekor bir sıçramayla 1,04 milyar TL olarak gerçekleşti.