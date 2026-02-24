Şirket tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ait finansal sonuçlar arasındaki farka dikkat çekildi.

Şirket, ilgili dönemi 191.349.427 TL net dönem zararı ile kapattı. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde ise 414.602.493,30 TL net dağıtılabilir kâr oluştu.

STRATEJİ: FİNANSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri gereği, hazırlanan ana finansal tablolarda dönem sonucunun zarar olması nedeniyle nakit temettü dağıtımı imkanı ortadan kalktı.

Yönetim kurulu, yasal kayıtlarda görülen kârın ise şirketin finansal yapısını güçlendirmek amacıyla "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılmasını teklif etti.

Hat-San Gemi, 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen yasal kârı bünyesinde tutarak özkaynaklarını desteklemeyi tercih etti.

SIRADA GENEL KURUL VAR

Alınan bu "temettü ödememe" kararı, önümüzdeki günlerde yapılacak olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Genel kurulun bu teklifi kabul etmesi durumunda, şirket bu yılı nakit kâr payı dağıtmadan tamamlamış olacak.