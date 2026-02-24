Küresel piyasalar 2026 yılına sert bir volatiliteyle girerken, kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin (BTC) ile geleneksel güvenli liman Altın arasındaki makas hiç olmadığı kadar açıldı. Paylaşılan son teknik veriler, Bitcoin yatırımcılarını korkutan o meşhur "tarihsel döngünün" yeniden sahnede olduğunu gösteriyor.

GEÇMİŞİN AYAK SESLERİ: %70’LİK DÜZELTME KAPIDA MI?

Teknik analiz tablolarına yansıyan verilere göre; Bitcoin’in altın karşısındaki değerini ölçen BTC/GOLD paritesi, geçmişteki büyük ayı piyasalarıyla (2018 ve 2022) korkutan bir benzerlik sergiliyor.

2018 yılında altın karşısında %83,97 değer kaybeden Bitcoin,

2022 yılında ise %77,46’lık bir geri çekilme yaşamıştı.

2026 projeksiyonu ise paritenin mevcut zirvesinden %70,14 oranında bir düşüş yaşayabileceğine işaret ediyor. Bu durum, Bitcoin fiyatının dolar bazında yükselse bile, altın karşısında "reel" bir değer kaybı yaşayabileceği senaryosunu güçlendiriyor.

ALTIN 5.000 DOLARI ZORLARKEN BITCOIN NEDEN SALLANIYOR?

Ons altın fiyatlarının küresel jeopolitik riskler ve enflasyonist baskılarla 5.000 dolar sınırına dayanması, yatırımcıların rotasını dijital varlıklardan fiziksel varlıklara kırmasına neden oldu. Analistler, Bitcoin’in 63.000 - 70.000 dolar bandındaki kararsız seyrini, kurumsal yatırımcıların "riskten kaçış" stratejisine bağlıyor.

RSI SİNYALİ: DİP Mİ, YOKSA DÜŞÜŞÜN BAŞLANGICI MI?

Grafikteki RSI (Göreceli Güç Endeksi) verileri incelendiğinde, göstergenin "aşırı satım" bölgesine yaklaştığı görülüyor. Tarihsel olarak bu seviyeler her ne kadar bir "dip alım fırsatı" olarak değerlendirilse de, paritenin henüz alt destek bandına ulaşmamış olması düşüşün bir süre daha derinleşebileceği sinyalini veriyor.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Piyasa uzmanları, 2026 yılının geri kalanında Bitcoin’in bu döngüsel laneti kırıp kıramayacağını yakından takip ediyor. Eğer tarih tekerrür ederse, Bitcoin altın karşısında ciddi bir "ayı piyasası" sürecini tamamlamak zorunda kalabilir. Ancak kurumsal ETF destekleri ve sınırlı arz mekanizması, bu kez tarihin akışını değiştirebilecek yegane güç olarak görülüyor.

Editörün Notu: Bu haberde yer alan bilgiler teknik analiz verilerine dayanmaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.