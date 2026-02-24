Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden Galaxy Digital CEO’su milyarder yatırımcı Mike Novogratz, Bitcoin’de yaşanan son düşüşe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Novogratz, geri çekilmenin nedenlerini açıklarken mevcut seviyelerden yeniden Bitcoin alımına başladığını duyurdu.

Bitcoin Neden Düştü? Büyük Satışlar Etkili Oldu

Novogratz’a göre Bitcoin’deki düşüşün arkasında makro bir çöküşten çok büyük yatırımcı satışları yer aldı. Bazı yüksek profilli yatırımcıların spor kulübü ve benzeri büyük harcamalar için BTC satışı yaptığını belirten Novogratz, bu durumun piyasada kısa vadeli arz baskısı yarattığını söyledi.

Ünlü yatırımcı, bu satışların yapısal değil geçici bir fiyat baskısı oluşturduğunu ve piyasanın temel dinamiklerinde bozulma olmadığını vurguladı.

Kritik Seviye: 60.000 Dolar

Novogratz, Bitcoin için 60.000 dolar seviyesinin güçlü bir destek olarak çalıştığını belirtti. Deneyimli yatırımcı, fiyatın bu bölgeye yaklaşmasının ardından dip oluşumunun güçlendiğini düşündüğünü ifade etti.

Bitcoin’in bu seviyelerde tutunmasının teknik açıdan önemli olduğunu vurgulayan Novogratz, bu nedenle 60.000 dolar civarından alıma başladığını açıkladı.

“Bu Seviyeler Alım Fırsatı”

Milyarder yatırımcı, mevcut fiyatların uzun vadeli yatırımcılar için fırsat sunduğunu belirterek portföyüne yeniden Bitcoin eklediğini söyledi. Novogratz’a göre kurumsal ilgi ve makro gelişmeler orta vadede kripto piyasasını yeniden yukarı taşıyabilir.

Makro Mesaj: Dolar ve Tahvil Uyarısı

Novogratz, küresel finans sistemine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ABD dolarının rezerv para rolüne yönelik soru işaretlerinin arttığını savunan yatırımcı, bazı merkez bankalarının ABD tahvillerini azaltmasının Bitcoin ve altın gibi sınırlı arzlı varlıklara ilgiyi artırabileceğini ifade etti.

Gözler Regülasyonlarda

ABD’de kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirten Novogratz, net bir regülasyon çerçevesinin kurumsal yatırımcı girişini hızlandırabileceğini söyledi.

Piyasada kısa vadeli dalgalanma sürse de Novogratz’ın “alıma başladım” mesajı, büyük yatırımcıların mevcut fiyatları fırsat olarak gördüğüne işaret ediyor.