Kripto paranın temelindeki yükseliş beklentisinin kırıldığını belirten Acadian Asset Management Portföy Yöneticisi Owen Lamont, "Bitcoin'in temel hikayesi ‘fiyat yükselir’ üzerine kuruluydu. Artık piyasada ‘fiyat düşüyor’ hikayesi hakim ve bu yatırımcı için iyi bir senaryo değil," değerlendirmesinde bulundu.

Benzer şekilde, Crypto is Macro Now bülteni yazarı Noelle Acheson, Bitcoin’in artık bir makro varlık haline geldiğini ve tahmin piyasaları ile emtia borsaları gibi daha kolay açıklanabilir alternatiflerle rekabet etmek zorunda kaldığını vurguladı.

"BİTCOİN YALNIZCA SPEKÜLATİF BİR VARLIK"

Bitcoin savunucuları 21 milyonluk arz sınırı ve halving (yarılanma) döngülerini koruma kalkanı olarak gösterse de, karşı görüşler güçleniyor. Sevens Report Kurucusu Tom Essaye, sert bir çıkış yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bitcoin yalnızca spekülatif bir varlık. Altının yerini almıyor, dijital altın değil; enflasyon ya da kaos hedge’i (korunma aracı) hiç değil."

Buna karşın Pantera Capital Kurucusu Dan Morehead, bu şüphelerin doğal olduğunu savunarak Bitcoin’in hala en likit dijital varlık olduğunu ve "cep telefonu tabanlı paranın" öneminin hafife alınmaması gerektiğini hatırlattı.

Bitcoin fiyatlarındaki düşüş trendi, verilerle de çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor:

Ay Başından Bu Yana: %19,14 Kayıp

Yıl Başından Bu Yana: %22,64 Kayıp

Son 1 Yılda: %28,65 Kayıp

200 bin dolar gibi devasa hedeflerin konuşulduğu günlerden, zirveden %40 geriye düşülen bu süreçte piyasa, Bitcoin'in gerçek işlevini yeniden sorguluyor.

Kaynak: Ekonomim

