Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, zirvesinden yüzde 40'tan fazla gerileyen Bitcoin'de dipten alıcıların zayıflaması, uzun süredir dile getirilen "dijital altın" anlatısının yeniden sorgulanmasına yol açtı. Analistler, küresel belirsizlik ortamında yatırımcıların makro riskten korunma aracı olarak altına yöneldiğini, ödemelerde ise stablecoin'lerin öne çıktığını belirtiyor. Kısa vadeli spekülasyonda ise tahmin piyasalarının dikkat çektiği ifade ediliyor.

"BITCOIN'İN HİKAYESİ ZAYIFLADI"

Acadian Asset Management portföy yöneticisi Owen Lamont, Bitcoin'in temel anlatısının güç kaybettiğini savundu. Lamont, "Bitcoin'in hikayesi uzun süre ‘fiyat yükselir' üzerine kuruluydu. Şimdi ise 'fiyat düşüyor' hikayesi var. Bu, yatırımcı açısından iyi bir hikaye değil" değerlendirmesinde bulundu.

ALTERNATİF VARLIKLARLA REKABET ARTIYOR

"Crypto is Macro Now"bülteni yazarı Noelle Acheson ise emtia borsaları ve tahmin piyasalarının kripto varlıklardan ilgi çektiğine dikkat çekti. Acheson, "Bitcoin artık bir makro varlık olarak görülüyor ve trustee'lere, müşterilere ya da yönetim kurullarına anlatması daha kolay olan pek çok alternatifle rekabet etmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Bitcoin savunucuları ise 21 milyonluk arz sınırı, halving döngüleri ve deflasyonist yapının uzun vadeli temel argüman olmaya devam ettiğini vurguluyor. Ancak piyasada eleştirel görüşlerin arttığı görülüyor.

"ALTININ YERİNİ ALMIYOR"

Sevens Report'un kurucusu Tom Essaye, Bitcoin'in altınla kıyaslanmasına karşı çıkarak, "Bitcoin yalnızca spekülatif bir varlık. Altının yerini almıyor. Dijital altın değil, ne enflasyona ne de kaosa karşı bir korunma aracı" dedi.

LİKİDİTE AVANTAJI SAVUNMASI

Kripto piyasasındaki iyimser isimler ise Bitcoin'in hala güçlü bir likidite avantajına sahip olduğunu savunuyor. Pantera Capital kurucusu Dan Morehead, piyasalardaki korku ve belirsizliğin dönemsel olduğuna işaret ederek, "Her zaman birileri korku yayar, bu doğal. İnsanlar cep telefonu tabanlı paranın önemine hala şüpheyle yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.