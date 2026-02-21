ABD’li yatırım bankası JPMorgan Chase, yayımladığı son değerlendirmede Ethereum fiyat hareketlerinin kırılgan bir zeminde ilerlediğini belirtti. Analistler, özellikle son haftalarda işlem hacimlerinin zayıflaması ve risk iştahındaki dalgalanmanın Ethereum üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

ALIM İŞTAHI ZAYIFLIYOR

Rapora göre Ethereum’da yukarı yönlü kalıcı bir trend için güçlü ve sürdürülebilir bir para girişine ihtiyaç var. Mevcut tabloda ise:

İşlem hacimleri sınırlı

Yatırımcı güveni temkinli

Riskli varlıklara yönelim dalgalı

Bu şartlar altında Ethereum’un kritik direnç seviyelerini aşmakta zorlandığı ifade ediliyor.

1.500 DOLAR SENARYOSU NEDEN KONUŞULUYOR?

JPMorgan analistlerine göre eğer piyasaya yeni ve güçlü bir alım dalgası gelmezse Ethereum fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı artabilir. Bu durumda 1.500 dolar seviyesi orta vadede potansiyel bir geri çekilme noktası olarak öne çıkıyor.

Ancak raporda, küresel piyasalarda risk iştahının toparlanması ve kripto varlıklara yeniden güçlü girişlerin başlaması halinde düşüş senaryosunun zayıflayabileceği de belirtiliyor.

KRİTİK EŞİK: GÜVEN VE HACİM

Uzmanlara göre Ethereum’un yeniden ivme kazanabilmesi için:

İşlem hacimlerinde artış

Piyasa güveninde toparlanma

Büyük ölçekli alımların güçlenmesi

gibi unsurların devreye girmesi gerekiyor.

Şimdilik piyasa “bekle-gör” modunda. Ethereum’da yönü belirleyecek ana unsur ise önümüzdeki günlerde oluşacak para akışı olacak.

Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Kripto varlıklar yüksek volatilite içerir ve ciddi risk barındırır.