Guo, bir sonraki büyük yükselişin arkasında “anlatılar değil, piyasa dinamikleri” olacağını vurgularken, özellikle likidite koşullarının belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

FİYATLAMAYI BELİRLEYEN ÜÇ ANA UNSUR

Eski yöneticiye göre kripto varlıklarda fiyat hareketleri üç temel faktör etrafında şekilleniyor:

Likidite

Dikkat (sosyal medya ve piyasa ilgisi)

Token sahiplik yapısı (pozisyon dağılımı)

Bu unsurlar özellikle kısa ve orta vadede fiyat yönünü belirlerken, sermaye giriş-çıkışları ve kaldıraçlı işlemler volatilitenin ana kaynağını oluşturuyor.

“UZLAŞI HEDEFE DÖNÜŞÜR”

Guo, büyük oyuncuların aynı fiyat anlatısında birleşmesinin kritik olduğuna dikkat çekti. Piyasada yatırımcıların belirli bir yükseliş ya da düşüş beklentisinde yoğunlaşmasının, likiditenin belirli seviyelerde toplanmasına yol açtığını belirtti.

Bu durumun ani tasfiyeleri ve sert fiyat dönüşlerini tetikleyebileceğini söyleyen Guo, kalabalık pozisyonlanmaların piyasa için HEDEF haline geldiğini ifade etti.

REKOR LİKİDİTE SIKIŞMASIYLA GELEBİLİR

Guo’ya göre 2026’da oluşabilecek yeni zirve, bir likidite sıkışmasının ardından gerçekleşebilir. Türev piyasalardaki açık pozisyonlar, yüksek kaldıraç ve sermaye rotasyonunun birleşmesi halinde fiyatın önceki zirveleri aşabileceği değerlendiriliyor.

Bitcoin’in sınırlı arz yapısı nedeniyle kurumsal yatırımcı veya devlet fonlarından gelecek görece küçük sermaye akımlarının bile fiyat üzerinde büyük etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

DALGALI BİR YÜKSELİŞ SENARYOSU

Öte yandan Guo, olası rallinin önceki döngülerdeki bireysel yatırımcı furyasına benzemeyebileceğini, bunun yerine yapısal likidite dinamiklerinin öne çıkacağını dile getirdi. Sürecin kesintisiz olmayacağına işaret eden Guo, aşırı kaldıraç kullanan yatırımcıları zorlayacak sert geri çekilmelerin de yaşanabileceğini belirtti.

Kaynak: CNBC-e

