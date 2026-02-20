Yılın ilk iki ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, ocak ve şubat aylarındaki yüksek seyrin mevsimsel etkilerden kaynaklandığını vurguladı.

Enflasyonun ana trendinde ciddi bir bozulma yaşanmadığını belirten Şimşek, kararlılık mesajı verdi:

"Ocak ve şubat aylarında rakamlar çok iyi gelseydi dahi, uygulamalarımızda ve sıkı duruşumuzda asla bir gevşemeye gitmeyecektik. En temel önceliğimiz enflasyonla mücadeledir."

CARİ FAZLA İÇİN "YAPISAL DÖNÜŞÜM" ŞART

Cari açığın kontrol altına alınması konusunda önemli bir mesafe katedildiğini ifade eden Bakan, kalıcı bir cari fazla için sadece para politikalarının yeterli olmayacağını, ekonomide kapsamlı bir yapısal dönüşümün gerektiğini dile getirdi.

2026 SONRASI İÇİN UCUZ KAYNAK MÜJDESİ

Özel sektör temsilcilerini heyecanlandıracak bir öngörüde bulunan Şimşek, 2026 yılı sonrasına işaret etti.

Uygulanan programın meyvelerini vermesiyle birlikte, özel sektörün önümüzdeki dönemde hem daha fazla hem de çok daha uygun maliyetli dış kaynağa erişebileceğini aktardı.

JAPON DEVLERİ TÜRKİYE MARKAJINDA

Türkiye’nin ekonomi politikalarındaki öngörülebilirliğin artmasıyla yabancı yatırımcının güveninin tazelendiğini belirten Şimşek, özellikle Japonya’nın dev iş gruplarının Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmak için yoğun bir ilgi gösterdiğini ve bu ilginin somut adımlara dönüşmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ENERJİ FİYATLARINDA "İRAN" BELİRSİZLİĞİ VE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Küresel enerji piyasalarına da değinen Bakan Şimşek, İran kaynaklı jeopolitik belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte enerji fiyatlarında yapısal bir aşağı yönlü trend beklediklerini ifade etti.

Bu durumun, Türkiye’nin enerji ithalat yükünü hafifleterek enflasyonla mücadeleye destek vermesi öngörülüyor.