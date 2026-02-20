Türkiye genelinde kamu kurumları, kadrolarını güçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı bir personel alım süreci başlattı.

Başta belediyeler olmak üzere, Danıştay, Sayıştay ve çeşitli bakanlıklar bünyesinde yüzlerce pozisyon için başvurular alınmaya devam ediyor.

DİKKAT: BU İLANLAR İÇİN BUGÜN SON ŞANS!

Başvuru takviminde en kritik tarih 20 Şubat 2026 (bugün). Aşağıdaki belediyelere başvuru yapacak adayların mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor:

• Mersin Toroslar Belediyesi: Memur Alımı

• Kırıkkale Çerikli Belediyesi: Memur Alımı

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE SONA ERECEK DİĞER ALIMLAR

Şubat ayının son haftasına girerken, yüksek profilli kamu kurumlarındaki fırsatlar da netleşti:

• Danıştay Başkanlığı: Sözleşmeli Bilişim Personeli (23.02.2026)

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: Müfettiş Yardımcılığı (23.02.2026)

• Anayasa Mahkemesi Başkanlığı: Sözleşmeli Personel (24.02.2026)

• Sayıştay Başkanlığı: Sözleşmeli Bilişim Personeli (27.02.2026)

• Zeytinburnu ve Kadıköy Belediyeleri: Memur ve Müfettiş Yardımcısı (27.02.2026)

• Bolu Belediyesi: İtfaiye Eri (27.02.2026)

MART VE NİSAN AYI BAŞVURU TAKVİMİ

Uzun vadeli plan yapan adaylar için Mart ve Nisan aylarında da önemli sınav ve mülakat takvimleri bulunuyor:

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Her kurumun alım şartı (KPSS puan türü, yaş sınırı, sertifika gereklilikleri) ilan özelinde değişmektedir.

Adayların İŞKUR ve ilgili kurumların resmi internet sayfalarındaki "İlan Metni"ni dikkatle incelemesi önem arz ediyor.

Özellikle teknik kadrolar ve bilişim personeli alımlarında portföy ve deneyim şartları ön plana çıkıyor.