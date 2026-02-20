Goldman Sachs, 2026 görünüm raporunda altın piyasasına ilişkin beklentilerini paylaştı. Banka, yapısal talebin güçlü kalmaya devam edeceğini belirtirken, ons altının 2026 yıl sonuna kadar 5.400 dolar seviyesine 'yavaş ama kalıcı' bir yükselişle ulaşmasını öngördü.
Goldman Sachs, yayımladığı 2026 görünüm raporunda altın piyasasına ilişkin orta vadeli beklentilerini paylaştı. Banka, fiyatlarda yavaş ancak kalıcı bir yükseliş trendi öngördüğünü açıkladı.
MERKEZ BANKALARI VE FED ETKİSİ ÖNE ÇIKIYOR
Rapora göre altın fiyatlarını destekleyen temel unsurların başında merkez bankalarının güçlü alımları yer alıyor. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine paralel olarak özel yatırımcıların pozisyonlarını artırması da fiyatları yukarı yönlü destekleyen faktörler arasında gösterildi.
"SÜPER DÖNGÜ" DEĞİL, POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ
Goldman Sachs, son dönemdeki yükselişin klasik anlamda bir "Emtia süper döngüsü" olarak değerlendirilmediğini vurguladı. Bankaya göre mevcut hareket, daha çok para politikalarına yönelik belirsizlikler ve yatırımcı davranışlarındaki değişimlerden kaynaklanıyor.
UZUN VADELİ DESTEK SÜRÜYOR
Raporda, altın piyasasında mevcut yapısal baskıların fiyatları uzun vadede desteklemeye devam edeceği ifade edildi. Ancak rallinin süresi ve kapsamının, mevcut küresel koşullar nedeniyle net şekilde öngörülmesinin zor olduğuna dikkat çekildi.