Ramazan ayının başlamasıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde sahur, ev dışına taşan sosyal bir etkinliğe dönüşmüş durumda. Otel ve restoranlar, geleneksel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağından seçeneklerin sunulduğu özel konsept programlar hazırlıyor.

EN YÜKSEK FİYAT BOĞAZ HATTINDA

İstanbul’da en yüksek fiyatlı sahur programlarından biri Çırağan Palace Kempinski’de düzenleniyor. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda kişi başı ücret 6.200 TL seviyesine ulaşıyor.

Bazı oteller ise iftar ve sahuru kapsayan konaklamalı paketler sunuyor. Bu paketlere özellikle şehir dışından gelenlerin ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgi gösterdiği belirtiliyor.

İstanbul Florya’daki bir restoran yöneticisi sahur organizasyonlarına yoğun talep olduğunu belirterek, misafirlerin sahuru yalnızca yemek değil sosyal bir buluşma olarak gördüğünü ve rezervasyonların haftalar öncesinden dolduğunu ifade etti. Beşiktaş’taki bir 5 yıldızlı otelin satış danışmanı da konaklamalı sahur paketlerinde hem yerli hem yabancı misafir talebinin yüksek olduğunu aktardı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜYOR

Boğaz manzaralı teraslarda kurulan zengin açık büfeler, özel sunumlar ve canlı müzik eşliğinde yapılan sahurlar sosyal medyada geniş yer buluyor. Paylaşımlar kısa sürede yüksek etkileşim alırken, görüntüler “Ramazan’da maneviyat mı gösteriş mi?” tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

