Monopoly Go başta olmak üzere birçok popüler mobil oyunu bünyesinde barındıran Scopely, portföyüne Türk yapımı "Pixel Flow" oyununu da kattı.

Scopely'nin, Pixel Flow'un geliştiricisi, Kübra Gündoğan ve Emre Çelik tarafından geçen yıl kurulan Loom Games'in çoğunluk hissesini satın almasına yönelik anlaşmaya varıldı.

Scopely'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en canlı oyun merkezlerinden biri olduğu belirtilerek, Türk oyun sektörünün dünya standartlarında oyun yetenekleriyle tanındığı, Scopely için güçlü bir kültürel ve stratejik ortak konumunda bulunduğu ifade edildi. Pixel Flow'un birkaç ay içinde 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştığı ve ABD'nin en çok gelir elde eden 20 oyunu arasına girdiği belirtildi.

Anlaşmaya dair finansal tüm detaylar açıklanmadı ancak şirket değerlemesinin 1 milyar doların üzerinde olduğu ifade edildi.

SCOPELY, TÜRK OYUN ŞİRKETİYLE KÜRESEL PAZARDAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR

Scopely'nin Gelirlerden Sorumlu Başkanı Tim O'Brien, LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir oyunun piyasaya sürülmesinden sonraki aylarda en çok gelir elde eden oyunlar arasına girmesinin nadir görülen bir durum olduğunu, Pixel Flow'un bunu başardığını belirtti.

O'Brien, "Kurucular Kübra Gündoğan ve Emre Çelik ile ekipleri, oyunun her gün milyonlarca oyuncuya ulaşması ve büyümeye devam etmesiyle açıkça görülen ivmeye sahip bir deneyim inşa ettiler. Ekibi Scopely ekosistemine dahil ederek yol haritalarını daha da desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Monopoly Go, Pokemon Go, Scrabble Go gibi birçok oyunun sahibi olan Scopely, Çin merkezli Tencent şirketiyle mobil oyun pazarında yoğun rekabet içerisinde bulunuyor. Scopely, Pixel Flow gibi popüler oyunları bünyesine katarak sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

ABD merkezli dijital pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın verilerine göre Scopely, mobil oyunlarda uygulama içi satın alma gelirleri bakımından ABD'de ilk sırada, küresel ölçekte ise Tencent'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Daha önce Türk oyun şirketleri Peak Games ve Dream Games de 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak Turcorn olmuştu.