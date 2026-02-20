Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, 500 bin sosyal konut projesinin Çanakkale'deki kura çekimi için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin her geçen gün büyüyen bir ülke olduğunu belirten Toraman, şöyle devam etti:

"Bugün nüfusumuz 86 milyona ulaştı ve dolayısıyla şehirleşme hızımız arttı. Bu beraberinde konut talebini doğurdu. Şu anda şehirlerimizde çok ciddi manada konut talebi var ve bu artık, bir sosyal mesele haline geldi. Çünkü vatandaşımızın konut edinebilmesi veya uygun konut kiralayabilmesi için yeterli miktarda konut olması gerekiyor. Konut üretimi yalnızca serbest piyasaya terk edilecek bir alan değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlı talimatları ve takipleriyle Toplu Konut İdaresi var gücüyle devreye girdi. Sosyal konut projeleri 50 bin konutla başladı. Arkasından 100 bin konut, 150 bin konut. Bir önceki projemiz 250 bin konutu kapsıyordu. Bugün çekilişini yapacağımız proje ise 500 bin sosyal konut kapsıyor. Rakamlar hep katlanarak, artarak yukarı doğru gidiyor."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi ise Çanakkale'de 3 bin 276 ailenin yeni bir başlangıcın eşiğinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan sosyal konut hamlesinin dar gelirli vatandaşların güvenli, nitelikli erişilebilir konuta ulaşmasını bir hayal olmaktan çıkarıp devlet güvencesi haline getirdiğine dikkati çeken Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu irade sosyal adaletin, fırsat eşitliğinin ve güçlü Türkiye'nin somut karşılığıdır. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un ortaya koyduğu vizyon ise nettir. Depreme dayanıklı, altyapısı tamamlanmış, planlı ve kimlikli şehirler inşa etmektir. Bizler bu anlayışla zemin güvenliği sağlanmış, güncel yönetmeliklere uygun, sosyal donatı alanları planlanmış yaşam alanlarını milletimizin hizmetine sunuyoruz."

TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Fuat Kuşçu da vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması ve şehirlerin yenilenmesi noktasında yoğun çaba harcadıklarını anlattı.

Konut projesine Çanakkale merkez başta olmak üzere Ayvacık, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerinde toplam 29 bin 800 vatandaşın başvuruda bulunduğunu bildiren Kuşçu, "Noterimizin huzurunda, sizlerin huzurunda bu talepler için 3 bin 276 ailemizi belirleyeceğiz. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diler, sağlık, huzur ve güven içerisinde yaşayacakları sıcak yuvalar inşa edeceğimizi müjdelemek isterim." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in yaptığı duanın ardından başlanan kura çekimiyle 3 bin 276 hak sahibi belirlendi.

Programa Vali Yardımcısı Polat Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.