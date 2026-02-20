İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

ALİCAN ULUDAĞ TUTUKLANDI

Ankara'da gözaltına alınan Uludağ tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Uludağ çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.