Açılış seansıyla birlikte tavan serisini sürdüren ATATR, 13,55 TL seviyesine yerleşti.

Tahtadaki en dikkat çekici detay ise talep yoğunluğu oldu. Seans açılışında tavanda bekleyen lot miktarı 341 milyon olarak kaydedildi.

ARACI KURUM DAĞILIMI: ALICILARIN LİDERİ KİM?

Seans açılışında hissede net alıcılar tarafında yoğun bir konsantrasyon göze çarptı.

İlk 5 kurumun toplam payı yüzde 94,11 gibi oldukça yüksek bir seviyede. İşte ilk 5 alıcı ve payları:

Kaynak: ForInvest

SERMAYE ARTIRIMI İLE OPERASYONEL GÜÇ HEDEFLENİYOR

Ata Turizm, sadece borsadaki yükselişiyle değil, halka arzdan elde edeceği dev kaynakla da gündemde.

Mevcut sermayesini 562,8 milyon TL’den 802,8 milyon TL’ye çıkaran şirket, ihraç edilen 240 milyon lot ile kasasına ciddi bir nakit girişi sağlayacak.

Tan Turizm Havayolu Taşımacılık A.Ş.’ye ait 40 milyon TL nominal değerli payların satışı dahil olmak üzere toplamda 280 milyon lotun yatırımcıyla buluştuğu bu süreçte, elde edilen gelirin tamamen büyüme odaklı operasyonlarda kullanılması planlanıyor.

