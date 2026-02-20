Türkiye, Suudi Arabistan ile önemli bir enerji anlaşmasına imza attı. Elektrik Üretim AŞ ile ACWA şirketi, Sivas ve Karaman Taşeli güneş enerjisi santrali projeleri için elektrik satın alımı konusunda anlaştı.

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye-ACWA enerji projesi veri merkezlerini de içerebilir. ACWA’nın sonraki 3 bin MW’lık yatırımında RES, GES ve depolama olmasını hedefliyoruz.” dedi.

