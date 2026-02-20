Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, 2026 yılı Şubat ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.773 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar doğrultusunda kapasite kullanım oranlarında gerileme kaydedildi.

MEVSİMSEL ARINDIRILMIŞ ORAN YÜZDE 74,0'A GERİLEDİ

Buna göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

ARINDIRILMAMIŞ VERİ YÜZDE 73,5

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise aylık bazda 0,6 puan düşüşle yüzde 73,5 olarak kaydedildi.

Ocak ayında da kapasite kullanım oranı 0,3 puan gerileyerek yüzde 74,1 seviyesine inmişti.

MAL GRUPLARINDA GENEL GERİLEME

Mal grupları bazında incelendiğinde, aylık ve yıllık değişimlerde dayanıklı tüketim mallarında aylık artış görülürken, tüketim mallarında aylık görünüm değişmedi. Diğer tüm mal gruplarında ise gerileme dikkat çekti.