Halka arz edildiği 46,00 TL seviyesinden bu yana yatırımcısına kısa sürede yüzde 100’den fazla kazanç sağlayan NETCD, kritik bir işlem gününden geçiyor.

5 Şubat’ta başlayan tavan serisinin bozulmasının ardından dalgalı bir seyir izleyen hisse, dün yaşadığı taban kapanışın ardından bugün rotayı yeniden yukarı kırmayı denedi.

TAVANDAN DÖNÜŞ: KÂR SATIŞLARI DEVREDE

Güne alıcılı başlayan ve hızlı bir yükselişle tavan fiyatına göz kırpan NETCD, zirve noktadan gelen yoğun kâr satışlarıyla karşılaştı.

Sabah saatlerindeki o iyimser tablo, öğle saatlerine doğru yerini temkinli bir bekleyişe bıraktı. Saat 12.05 itibarıyla tavan seviyesinden uzaklaşan hisse, prim oranını yüzde 2’ye kadar çekerek 99,70 TL seviyelerinde dengelendi.

Kaynak: ForInvest

BOFA’NIN ŞAŞIRTAN "U" DÖNÜŞÜ

Hissenin takas tarafında ise devlerin satranç hamleleri dikkat çekiyor. Dün elindeki tüm NETCD paylarını çıkararak satış baskısını derinleştiren Bank of America (BofA), bugün strateji değiştirerek alıcı koltuğuna oturdu.

BofA, dün agresif satıcı pozisyonundayken, bugün ise alıcı tahtasında birinci sıraya yerleşti.

Kaynak: ForInvest



KRİTİK EŞİK 100 TL BANDI

Halka arz sonrası soluksuz yükselen hissenin, psikolojik sınır olan 100 TL bandının hemen altında seyretmesi, yatırımcılar arasında "Yeni bir konsolidasyon dönemi mi başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Güçlü bilanço desteğine rağmen yaşanan bu geri çekilme, piyasadaki "zayıf ellerin" elenmesi ve maliyetlenme bölgesi arayışı olarak değerlendiriliyor.

