Borsa İstanbul’da küresel risk iştahındaki zayıflama ve ABD-İran geriliminin etkisiyle satış baskısı derinleşti. BIST 100 endeksi önceki işlem gününü %3,2 düşüşle 13.804 puandan tamamladı. Endeks haftanın son işlem gününe ise %0,16 gerileyerek 13.782,50 puandan başladı.

Piyasa değerlendirmelerinde 14.000 puan seviyesinin önemine dikkat çekiliyor. Yapı Kredi’nin günlük bülteninde, bu seviyenin artık kısa vadeli direnç konumuna geçtiği belirtilirken, endeksin 14.000 altında kalması halinde 13.300 puana kadar geri çekilme riskinin devam edebileceği ifade edildi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ZİRVEDEN ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞLER

Son bir haftada BIST 30 hisselerinde sert değer kayıpları yaşandı. Bazı büyük şirketlerde zirve seviyelerden gerçekleşen geri çekilmeler yüzde 10’un üzerine çıktı:

TAVHL: 323,00 TL (-%12,29)

SISE: 44,80 TL (-%11,98)

THYAO: 312,50 TL (-%11,35)

PETKM: 17,38 TL (-%11,15)

FROTO: 120,80 TL (-%10,78)

PGSUS: 202,00 TL (-%10,66)

ULKER: 126,60 TL (-%10,66)

SASA: 2,52 TL (-%9,68)

ISCTR: 16,47 TL (-%9,56)

SAHOL: 104,10 TL (-%9,48)

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi