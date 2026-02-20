Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisseleri için bilanço sonrası aracı kurum raporları gelmeye devam ediyor. 20 Şubat tarihinde yayımlanan yeni raporla birlikte Ereğli için HEDEF fiyat açıklayan kurum sayısı 14’e yükseldi.
Ata Yatırım, EREGL hissesi için hedef fiyatını 31,30 TL’den 33,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “sat”tan “tut”a revize etti.
AÇIKLANAN RAPORUN DETAYLARI
Aracı kurum: Ata Yatırım
Hedef fiyat: 33,00 TL
Son fiyat: 29,64 TL
Tavsiye: Tut
Prim potansiyeli: %11,33
Açıklanma tarihi: 20 Şubat 2026
