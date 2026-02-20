Ata Yatırım, EREGL hissesi için hedef fiyatını 31,30 TL’den 33,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “sat”tan “tut”a revize etti.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

AÇIKLANAN RAPORUN DETAYLARI

Aracı kurum: Ata Yatırım

Hedef fiyat: 33,00 TL

Son fiyat: 29,64 TL

Tavsiye: Tut

Prim potansiyeli: %11,33

Açıklanma tarihi: 20 Şubat 2026

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.