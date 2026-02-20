Finansal tabloların açıklanmasının ardından aracı kurumlar hisse için hedef fiyat güncellemelerine başladı. 20 Şubat tarihinde iki kurumdan EBEBK hissesi için yeni hedef fiyat raporu yayımlandı.

KuveytTürk Yatırım, Ebebek için hedef fiyatını 79,00 TL’den 81,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü. Son fiyatın 63,45 TL olduğu dikkate alındığında raporda hissede yüzde 27,66 prim potansiyeli öngörüldü.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Deniz Yatırım ise hisse için hedef fiyatını 99,00 TL olarak açıklarken tavsiyesini “al” yönünde korudu. Aynı kapanış fiyatına göre değerlendirmede yüzde 56,03 prim potansiyeline işaret edildi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.