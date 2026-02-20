Raporda, altın fiyatlarının bu yıl 6.000 dolar sınırını aşacağı, gümüşün ise 133 dolara ulaşarak tarihi bir performans sergileyeceği öngörülüyor. Uzun vadeli projeksiyon ise çok daha iddialı.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde altının 10.000 dolar, gümüşün ise 300 dolar seviyelerini test etmesi bekleniyor.

Bu tablo gerçekleşirse, altın/gümüş oranı son yılların en düşük seviyesi olan 45’e gerileyecek.

"YÜZDE 30'LUK DALGALANMALARA HAZIR OLUN"

AuAg Funds analistleri, bu yükseliş yolculuğunun "dikensiz bir gül bahçesi" olmayacağı konusunda yatırımcıları net bir dille uyarıyor.

Geçtiğimiz ay 5.600 dolar zirvesinden 4.400 dolara kadar yaşanan yüzde 20’lik ani düşüşü hatırlatan uzmanlar, şu noktalara dikkat çekiyor:

• Planlı Geri Çekilmeler: Piyasalar köpürdüğünde büyük oyuncular kısa pozisyonlarla spekülatörleri ve "zayıf elleri" dışarı atar.

• Fırsat Alanları: Bu sert düşüşler, aslında "güçlü eller" için bir sonraki yükseliş dalgası öncesi cazip giriş noktalarıdır.

• Beklenti: Boğa piyasasında fiyatlarda yüzde 20 ile yüzde 30 arası sert dalgalanmalar görülmesi son derece normaldir.

RALLİYİ TETİKLEYEN "DEVASA" GÜÇLER

Analistlere göre bu yükselişin arkasında sadece spekülasyon değil, çok güçlü yapısal nedenler var:

• Küresel Borç Krizi: 350 trilyon dolara yaklaşan küresel borç ve bu borcun parasallaştırılması (QE - Niceliksel Gevşeme) zorunluluğu.

• Dolardan Kaçış: ABD dolarına olan güvenin sarsılması ve altının tek gerçek küresel para alternatifi olarak öne çıkması.

• Reel Büyüme vs. Kağıt Para: İtibari para birimlerinin üretim hızının, reel ekonomik üretimin çok üzerine çıkması.

GÜMÜŞTE "FİZİKSEL KITLIK" KAPIDA MI?

Gümüş tarafında ise durum daha kritik. Endüstriyel talebin vazgeçilmezliği ve yıllardır süregelen arz açığı, gümüşü "patlamaya hazır bir volkan" haline getiriyor.

Analistler, gümüşün özelliklerinin ikame edilemez olduğunu ve olası bir fiziksel kıtlığın fiyatları çok kısa sürede ikiye katlayabileceğini belirtiyor.

MADENCİLİK HİSSELERİNDE "PATLAYICI" POTANSİYEL

Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen, madencilik şirketi hisselerinin hala olması gereken değerin altında kaldığı vurgulanıyor.

Özellikle altın madenciliği hisselerinin mevcut fiyat seviyelerini tam yansıtmadığı, gümüş madencilerinin ise çok daha ucuz kaldığı ifade ediliyor.

Analistlere göre bu durum, madencilik hisselerinde altının kendi getirisini bile gölgede bırakacak "patlayıcı bir yükseliş" potansiyeli yaratıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.